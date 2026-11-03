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تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

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تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 06:33 مساءً - اختتم سعر الدولار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، تعاملا اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، على تراجع فى كافة البنوك العاملة بالسوق المصرية .

 

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى 55.29 جنيه للشراء، و55.39 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 55.29 جنيه للشراء، و55.39 للبيع .

 

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 55.29 جنيه للشراء 55.39 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى 55.28جنيه للشراء و55.42 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

-  55.28 جنيه للشراء.

 

-  55.42 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المصري

-  55.29 جنيه للشراء.

 

-  55.39 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

-  55.29 جنيه للشراء.

 

-  55.39 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

-  55.39 جنيه للشراء.

 

-  55.49 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

-  55.29 جنيه للشراء.

 

-  55.39 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib

-  55.29 جنيه للشراء.

 

- 55.39 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى

-  55.29 جنيه للشراء.

 

-  55.39 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك البركة

-  55.29 جنيه للشراء.

 

-  55.39 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

-  55.29 جنيه للشراء.

 

-  55.39 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول

-  55.26 جنيه للشراء.

 

-  55.36 جنيه للبيع.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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