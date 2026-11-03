تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 06:33 مساءً - اختتم سعر الدولار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، تعاملا اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، على تراجع فى كافة البنوك العاملة بالسوق المصرية .

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى 55.29 جنيه للشراء، و55.39 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 55.29 جنيه للشراء، و55.39 للبيع .

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 55.29 جنيه للشراء 55.39 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى 55.28جنيه للشراء و55.42 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 55.28 جنيه للشراء.

- 55.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 55.29 جنيه للشراء.

- 55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 55.29 جنيه للشراء.

- 55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- 55.39 جنيه للشراء.

- 55.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 55.29 جنيه للشراء.

- 55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib

- 55.29 جنيه للشراء.

- 55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى

- 55.29 جنيه للشراء.

- 55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 55.29 جنيه للشراء.

- 55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 55.29 جنيه للشراء.

- 55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول

- 55.26 جنيه للشراء.

- 55.36 جنيه للبيع.