برونزية عالمية لمصر في الصين.. رويدا فتحي تتألق في بطولة رفع الأثقال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:53 مساءً - نجحت البطلة المصرية رويدا فتحي في إضافة ميدالية جديدة إلى رصيد الرياضة المصرية، بعدما حصدت المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة حاليًا في الصين، ضمن منافسات وزن 69 كجم.

وجاء تتويج اللاعبة بالميدالية عقب نجاحها في رفع 137 كجم خلال منافسات الكلين، لتسجل حضورًا مميزًا للبعثة المصرية في البطولة العالمية.



سارة سمير تستعد للمنافسة يوم 5 نوفمبر



وتترقب الجماهير المصرية ظهور البطلة سارة سمير في منافسات البطولة، والمقرر إقامتها يوم 5 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت الصين.



بعثة رفع الأثقال المصرية تطمح لمزيد من الإنجازات



ويقود البعثة المصرية محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بينما يتولى المسؤولية الفنية الجهاز التدريبي بقيادة علاء حسن كامل ومحمد حسني «ميشو».

وتخوض البعثة منافسات البطولة بطموحات كبيرة لتحقيق المزيد من الميداليات، ومواصلة الظهور القوي على الساحة الدولية، بما يعكس تطور مستوى أبطال رفع الأثقال المصريين وقدرتهم على المنافسة في البطولات الكبرى.