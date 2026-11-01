فوايد العسل والليمون للبشرة والشعر والصحة

مزيج العسل والليمون مصدر غني بالعناصر الغذائية الاساسية، وبيقدم فوايد صحية كتير، هو مفيد جدا للجسم، تقدري تستخدميه للتخلص من مشاكل صحية كتير، الليمون بيحتوي على خصائص مضادة للاكسدة، ومضادة للالتهابات، ومضادة للسرطان، ومضادة للحساسية، ومضادة للميكروبات، وده بيساعد في حماية الجسم من مشاكل كتير صحية، ومن ناحية تانية، العسل معروف بخصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا، ويعتبر مضاد حيوي طبيعي بيساعد في مكافحة الالتهابات، ومنع الاجهاد التأكسدي، وبيوفر حماية ضد اضطرابات الجهاز الهضمي.

- فوايد مزيج العسل والليمون:

1- مفيد للبشرة بيساعد على تنعيمها ومرونتها، وتوحيد لون البشرة.

2- بيساعد على تحسين الهضم، وانقاص الوزن.

3- مزيج الليمون والعسل مفيد للشعر، بيساعد على علاج قشرة الراس، وتساقط الشعر، ويعتبر مزيج مثالي للشعر الجاف والتالف بيساعد على ترطيبه ترطيب عميق، وتقوية الشعر من الجذور.

4- بيساعد على تهدئة لدغات الحشرات وتخفيف الحكة، وتقليل التورم.

5- مزيج الليمون والعسل ممكن يساعد كمان في الوقاية من السرطان، لان الليمون بيحتوي على مركبات مفيدة جدا مضادة للسرطان، وبتساعد على وقف انقسام الخلايا السرطانية، والعسل بيحتوي على مركبات قوية مضادة للسرطان، بتساعد على تثبيط تكاثر الخلايا السرطانية.

6- بيساعد على مكافحة العدوى، تناول مزيج الليمون والعسل بانتظام يعتبر علاج ممتاز لنزلات البرد والانفلونزا، فهو بيساعد على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف الاحتقان بطريقة طبيعية.

1- وصفة لانقاص الوزن:

هتحتاجي:

- ٤ معالق صغيرة من عصير الليمون.

- معلقة صغيرة عسل.

- كوباية ماية.

سخني الماية وضيفي لها عصير الليمون والعسل، واخلطي المكونات كويس واشربيه، كرريه يوميا لمدة اسبوعين.

2- وصفة ٢ لانقاص الوزن:

هتحتاجي:

- معلقتين كبار من عصير الليمون.

- معلقتين كبار عسل.

- رشة قرفة.

- ١/٢ كوباية ماية دافية.

اخلطي كل المكونات مع بعض، وقلبي المزيج لحد ما المكونات تدوب تماما، واشربيه مرة واحدة يوميا.

3- وصفة لندبات حب الشباب:

هتحتاجي:

- معلقة صغيرة عسل.

- معلقة صغيرة عصير ليمون.

- من ٤ - ٥ ورقات ريحان.

اهرسي اوراق النعناع، وضيفي لها العسل وعصير الليمون، واخلطي المكونات مع بعض كويس، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة ٣٠ دقيقة، وبعدها اغسليه بماية باردة، كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.

4- علاج للبرد والانفلونزا:

هتحتاجي:

- من ٢ - ٣ ليمونات.

- من ٢ - ٣ جذور زنجبيل.

قطعي الليمون والزنجبيل شرايح، وحطيهم في برطمان زجاجي، بحيث ترتبيهم في طبقات متبادلة، وصبي العسل فوق شرايح الليمون والزنجبيل، املي البرطمان لحد الاخر واقفليه، واحفظيه في التلاجة لمدة من ٧ - ٨ ساعات، بعدها خدي من معلقتين لتلات معالق من الخليط وضيفيهم لكوباية ماية وسيبيه منقوع لمدة ٤ - ٥ دقايق، وبعدين .صفي المزيج واشربيه

5- وصفة ٢ لعلاج البرد والانفلونزا:

هتحتاجي:

- معلقة كبيرة شاي اخضر.

- من ٢ - ٣ كوبايات ماية سخنة.

- ليمونة واحدة.

- قطع صغيرة زنجبيل.

- من ٣ - ٤ معالق كبيرة عسل.

في طبق اعصري الليمونة، واهرسي قطع الزنجبيل واضغطي عليها لاستخراج العصير منها، وضيفي عصير الزنجبيل لعصير الليمون، وضيفي لهم العسل، واخلطي المكونات مع بعض كويس.

ضيفي الشاي الاخضر في الماية السخنة، وسيبيه منقوع لمدة ٤ - ٥ دقايق، وبعدين صفي الشاي، وضيفي معلقتين صغيرين من مزيج الليمون والزنجبيل للشاي واشربيه.

6- ماسك العسل وعصير الليمون:

هتحتاجي:

- معلقة كبيرة عسل.

- عصير ١/٢ ليمونة.

اخلطي العسل مع الليمون، ووزعي الخليط على بشرتك، وسيبيه لمدة ٢٠ دقيقة، بعدها اغسلي بشرتك بالماية الدافية، وبعدها بماية باردة.

7- وصفة صبغ الشعر الطبيعية:

هتحتاجي:

- معلقتين كبار من عصير الليمون.

- ٣ معالق كبيرة عسل.

- ٣ معالق كبيرة قرفة مطحونة.

- معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

اخلطي كل المكونات مع بعض كويس لعمل خليط ناعم، وعلى شعر مغسول وزعي الخليط، مع تجنب وضعه على فروة الراس، وسيبيه لمدة ساعتين، وبعدين اغسليه كويس، كرري الوصفة دي مرة واحدة في الاسبوع.

٨- وصفة لتفتيح البشرة:

هتحتاجي:

- معلقة كبيرة من دقيق الحمص.

- رشة كركم.

- ١/٢ معلقة كبيرة عصير ليمون.

- معلقة كبيرة عسل.

اخلطي كل المكونات مع بعض وضيفي شوية ماية للحصول على عجينة، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة ٣٠ دقيقة، وبعدها اغسليه بماية باردة، كرري الوصفة مرة واحدة في الاسبوع.

٩- شاي الزعتر لعلاج الكحة: هتحتاجي:

- كوبايتين ماية.

- معلقتين كبار عسل.

- معلقة كبيرة من عصير الليمون.

- من ٨ - ١٠ اوراق زعتر مهروسين، او معلقة كبيرة زعتر مجفف.

انقعي الزعتر في الماية وغطيه وسيبيه لمدة من ١٠ - ١٥ دقيقة، وبعدين ضيفي له عصير الليمون والعسل، واشربي المشروب ده من مرتين لتلات مرات في اليوم.

١٠- سيرب الليمون والعسل لعلاج الكحة:

هتحتاجي:

- معلقتين كبار من عصير الليمون.

- معلقتين كبار عسل.

اخلطي المكونات مع بعض، واشربي المزيج ده اكتر من مرة في اليوم لتخفيف الكحة. honey and lemon for hair ans skin

١١- وصفة ديتوكس لتنضيف الجسم من السموم:

هتحتاجي:

- رشة شطة.

- معلقتين صغيرين من عصير الليمون.

- معلقة صغيرة عسل.

اخلطي كل المكونات مع بعض، وخدي من الخليط ده ٣ مرات يوميا على الاقل.

١٢- سكراب للبشرة:

هتحتاجي:

- معلقتين كبار من عصير الليمون.

- ٣ معالق كبيرة عسل.

- معلقتين كبار سكر.

- معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

اخلطي كل المكونات مع بعض كويس، ووزعي الخليط على البشرة ودلكيه بحركات دائرية لمدة من ١٥ - ٢٠ دقيقة، وبعدها اغسلي بشرتك بالماية الباردة.

١٣- وصفة لازالة الشعر الزائد:

هتحتاجي:

- ٤ معالق كبيرة من عصير الليمون.

- معلقة كبيرة عسل.

اخلطي كل المكونات مع بعض كويس، ووزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة ٢٠ دقيقة، بعدها امسحيه بقطعة قماش مبللة بماية دافية، كرري العملية دي ٣ مرات في الاسبوع، هتساعد على ازالة الشعر بالتدريج.

١٤- وصفة لعلاج التجاعيد:

هتحتاجي:

- معلقتين كبار عسل.

- معلقة كبيرة من عصير الليمون.

- معلقة كبيرة من زيت اللوز.

اخلطي كل المكونات مع بعض كويس، ووزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة ٢٠ دقيقة، وبعدها اغسليه بماية باردة.

١٥- وصفة لتفتيح شعر الوجه:

هتحتاجي:

- معلقة صغيرة عسل.

- معلقتين صغيرين من عصير الليمون.

- معلقة صغيرة كركم.

- ماية ورد حسب ما تحتاجي.

اخلطي عصير الليمون مع العسل والكركم لحد ما يبقى عندك خليط قوامه متوسط، ولو العجينة سميكة اوي ممكن تخففيها بشوية من ماية الورد، ووزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة ٣٠ دقيقة، وبعدين اغسليه بماية فاترة، كرري الوصفة ٣ مرات في الاسبوع.

١٦- وصفة لازالة الرؤوس السودا:

هتحتاجي:

- معلقة كبيرة عسل.

- معلقة كبيرة من عصير الليمون.

- معلقة كبيرة ملح.

اخلطي المكونات مع بعض، ووزعي الخليط على البشرة ودلكي المناطق اللي فيها رؤوس سودا بلطف بحركات دائرية لمدة من ١٠ - ١٥ دقيقة، وبعدها اغسلي البشرة بالماية الباردة.

١٧- وصفة لازالة شعر الوجه:

هتحتاجي:

- معلقتين صغيرين عسل.

- معلقتين صغيرين من عصير الليمون.

- ١/٢ معلقة صغيرة شوفان مطحون.

اخلطي المكونات مع بعض، ووزعي الخليط على البشرة سيبيه لمدة ٢٠ دقيقة، ودلكي بشرتك بحركات دائرية، وبعدين اغسليها بماية فاترة، كرري الوصفة ٣ مرات في الاسبوع.

١٨- وصفة ٢ لازالة شعر الوجه:

هتحتاجي:

- معلقة صغيرة عسل.

- معلقة صغيرة من عصير الليمون.

- ٣ معالق صغيرة سكر.

اخلطي المكونات مع بعض، وسخني الخليط لمدة من دقيقتين لتلات دقايق، وبعدها سيبي الخليط يبرد لحد ما يوصل لدرجة حرارة الغرفة، رشي شوية من النشا على الاماكن اللي عايزة تشيلي منها الشعر، وبعدين وزعي الخليط على البشرة في اتجاه نمو الشعر، وبعدين ثبتي شريط ازالة الشعر فوق الخليط واضغطي عليه بايديك وبعدها اسحبيه عكس اتجاه نمو الشعر، وامسحي بقايا المزيج من على البشرة باستخدام قطعة قماش مبللة.

١٩- وصفة ٣ لازالة شعر الوجه:

هتحتاجي:

- معلقة كبيرة عسل.

- ٤ معالق كبيرة من عصير الليمون.

- حبة بطاطس.

- كوباية عدس اصفر.