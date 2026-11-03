مجلس النواب يرفع جلساته حتى 16 نوفمبر.. الموافقة على 4 اتفاقيات دولية لدعم مشروعات التنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:53 مساءً - أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، على أن يستأنف البرلمان جلساته يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر الجاري، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة عدد من الملفات والاتفاقيات الدولية المدرجة على جدول أعماله.

وشهدت الجلسة موافقة مجلس النواب على 4 اتفاقيات دولية تتعلق بتمويل وتنفيذ مشروعات تنموية في مصر، تشمل تطوير البنية التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي، ودعم الصناعة الخضراء، وتطوير تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية، إلى جانب مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.



تفاصيل الاتفاقيات الأربع التي وافق عليها مجلس النواب

وتضمنت الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس خلال جلسته العامة ما يلي:



1- تمويل المرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، بشأن اتفاقيتي قرض مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل واستكمال المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بما يدعم زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة وتحسين خدمات الصرف الصحي.



2- مشروع الصناعة الخضراء المستدامة

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، بشأن اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار دعم التوجه نحو تطوير الصناعة وتقليل الآثار البيئية للأنشطة الإنتاجية.



3- دعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية

وشملت الموافقات قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تعاون فني يستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.



4- تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة

ووافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، بشأن منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، والممول من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.



موعد عودة مجلس النواب للانعقاد

وبعد الانتهاء من مناقشة الاتفاقيات الدولية والتصويت عليها، أعلن المستشار هشام بدوي رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، لاستكمال أعماله ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول جلساته المقبلة.