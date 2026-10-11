طرق عمل واقي من الشمس طبيعي

النهاردة هنشارك معاكم اكتر من طريقة لعمل واقي الشمس بمكونات طبيعية.

1- واقي الشمس بزبدة الشيا واللافندر:

المكونات:

- ١٠ نقط من زيت اللافندر.

- معلقة كبيرة من زيت الرمان (اختياري).

- ٣/٤ كوباية من زيت جوز الهند.

- معلقتين كبار من زبدة الشيا.

- معلقتين كبار من اكسيد الزنك (متوفر على امازون او اي موقع تسوق).

- ١٠٠ مل ماية.

الطريقة:

اخلطي كل المكونات ماعدا اكسيد الزنك والماية، بعدها ضيفي الماية، واكسيد الزنك وقلبي المكونات كويس، سيبي الخليط على جنب في مكان بارد وجاف لمدة ٣٠ دقيقة، بعدها انقليالخليط في برطمان زجاجي، وكده واقي الشمس جاهز.

احفظيه في التلاجة لمدة توصل لـ ٨ شهور.

٢- واقي الشمس بزيت اللوز وفيتامين E:

المكونات:

- ١/٤ كوباية من زيت اللوز.

- معلقتين كبار من اكسيد الزنك.

- معلقتين كبار من شمع العسل.

- ٣ معالق كبيرة من جل الصبار.

- ١/٢ كوباية ماية مقطرة.

- معلقة صغيرة من زيت فيتامين E.

الطريقة:

اخلطي زيت اللوز مع شمع العسل ودوبيهم على حمام ماية سخنة على نار متوسطة، بعد ما الخليط يدوب ارفعيه من على النار، وضيفي زيت فيتامين E وقلبيهم مع بعض، وبعدين ضيفي اكسيد الزنك وقلبي، وسيبي الخليط ده على جنب.

هاتي الماية المقطرة سخنيها وضيفي لها جل الصبار، وبعدين ضيفي عليهم خليط اكسيد الزنك وقلبي المكونات مع بعض كويس، صبي الخليط في برطمان زجاجي وسيبيه في مكان بارد وجاف لحد ما يتماسك ويبقى قوامه كثيف، وكده واقي الشمس جاهز للاستخدام.

احفظيه في التلاجة لمدة توصل لـ ٦ شهور.

٣- واقي شمس زيت اللوز وزيت جوز الهند:

المكونات:

- ١/٢ كوباية من زيت اللوز.

- ١/٤ كوباية من زيت جوز الهند.

- معلقتين كبار من شمع العسل.

- معلقتين كبار من اكسيد الزنك.

- معلقتين كبار من زبدة الشيا.

- معلقة صغيرة من زيت فيتامين E (اختياري).

الطريقة:

اخلطي شمع العسل وزبدة الشيا وزيت اللوز وزيت جوز الهند، ودوبيهم على حمام ماية سخنة، وبعد ما المكونات تدوب ضيفي اكسيد الزنك وامزجي المكونات كويس وبعدين ضيفي زيت فيتامين E، واخلطي كل المكونات مع بعض كويس، وصبي الخليط في برطمان زجاجي.

احفظيه في التلاجة لمدة توصل لسنة كاملة.

٤- واقي شمس بزيت جوز الهند:

المكونات:

- ١/٢ كوباية من زيت جوز الهند.

- معلقتين كبار من اكسيد الزنك.

- معلقة كبيرة من زيت فيتامين E.

- ١٠ نقط من زيت اللافندر.

الطريقة:

اضربي زيت جوز الهند وزيت اللافندر في الخلاط، وبعدين ضيفيعليهم اكسيد الزنك وزيت فيتامين E واخلطي كل المكونات كويس مع بعض، وسيبي الخليط على جنب لمدة ٣٠ دقيقة، وانقليه في برطمان زجاجي للاستخدام.

احفظيه في التلاجة لمدة توصل لـ ٦ شهور.

٥- واقي الشمس من زيت جوز الهند وزيت بذور الجزر.

المكونات:

- ١/٢ كوباية من زيت جوز الهند.

- معلقتين كبار من اكسيد الزنك.

- ١٠ نقط من زيت بذور الجزر.

- معلقتين كبار من زبدة الشيا.

الطريقة:

اضربي زيت جوز الهند وزيت بذور الجزر وزبدة الشيا في الخلاط لحد ما تمتزج كويس، وبعدين ضيفي لهم اكسيد الزنك وقلبي الخليط، وسيبيه على جنب لمدة ٣٠ دقيقة، وانقليه في برطمان زجاجي للاستخدام.

احفظيه في التلاجة لمدة توصل لـ ٦ شهور.

٦- واقي شمس بزيت اللوز واللافندر:

المكونات:

- ١/٢ كوباية من زيت اللوز.

- ١٥ نقطة من زيت اللافندر.

- معلقتين كبار من زبدة الشيا.

- معلقتين كبار من اكسيد الزنك.

الطريقة:

اضربي زيت اللوز وزيت اللافندر وزبدة الشيا في الخلاط لحد ما يمتزجوا كويس، وبعدين ضيفي لهم اكسيد الزنك، وسيبي الخليط على جنب لمدة ٣٠ دقيقة، وبعدين انقليه في برطمان زجاجي للاستخدام.

احفظيه في التلاجة لمدة توصل لـ ٦ شهور.

٧- واقي شمس بزيت جوز الهند:

المكونات:

- ١/٤ كوباية من زيت جوز الهند.

- معلقتين كبار من اكسيد الزنك.

- معلقتين كبار من شمع العسل.

- ٣ معالق كبيرة من جل الصبار.

- معلقتين كبار من زبدة الشيا.

- ١/٢ كوباية ماية مقطرة.

- معلقة صغيرة من زيت فيتامين E.

الطريقة:

اخلطي شمع العسل مع زيت جوز الهند وزبدة الشيا، ودوبيهم على حمام ماية سخنة، لما المكونات تدوب ارفعي الخليط من على النار وضيفي له زيت فيتامين E واكسيد الزنك وامزجي المكونات مع بعض كويس، وسيبيه على جنب.

سخني الماية المقطرة وضيفي لها جل الصبار، وبعدين ضيفي لهم خليط اكسيد الزنك وقلبي كل المكونات مع بعض كويس، وسيبيالخليط على جنب لمدة ٣٠ دقيقة لحد ما يتماسك، وبعدها انقليه في برطمان زجاجي للاستخدام.

احفظيه في التلاجة لمدة توصل لـ ٦ شهور.

٨- واقي شمس بالكاكاو:

المكونات:

- ٣/٤ كوباية من لوشن الجسم.

- معلقتين كبار من اكسيد الزنك.

- ١٠ نقط من زيت اللافندر او زيت فيتامين E.

- معلقة صغيرة كاكاو بودر.

الطريقة:

اخلطي كل المكونات ماعدا اكسيد الزنك واضربيهم في الخلاط لحد ما المكونات تمتزج كويس مع بعض، وبعدها ضيفي اكسيد الزنك وقلبي كويس، وسيبي الخليط على جنب لمدة ٣٠ دقيقة، وبعدين انقليه في برطمان زجاجي للاستخدام.

احفظيه في التلاجة لمدة توصل لسنة كاملة.

٩- واقي شمس زيت اللافندر وجل الصبار:

المكونات:

- ١/٤ كوباية من زيت اللافندر.

- معلقتين كبار من شمع العسل.

- معلقتين كبار من اكسيد الزنك.

- معلقتين كبار من جل الصبار.

- معلقة صغيرة من زيت فيتامين E (اختياري).

الطريقة:

اخلطي شمع العسل وجل الصبار وزيت اللافندر، ودوبيهم على حمام ماية سخنة، ولما المكونات تدوب ارفعيه من على النار وضيفي لها اكسيد الزنك وزيت فيتامين E وقلبي المكونات كويس مع بعض، وانقلي الخليط في برطمان زجاجي للاستخدام.

احفظيه في التلاجة لمدة ٦ شهور.

١٠- واقي شمس زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو:

المكونات:

- ١/٤ كوباية من زيت جوز الهند.

- ٣ معالق كبيرة من زبدة الكاكاو.

- معلقتين كبار من شمع العسل.

- معلقة كبيرة من جل الصبار.

- معلقة صغيرة من زيت السمسم.

- معلقة صغيرة من زيت اللافندر (اختياري).

الطريقة:

امزجي كل المكونات ماعدا زيت السمسم وزيت اللافندر واضربيهم في الخلاط، وبعدها ضيفي لهم زيت اللافندر وزيت السمسم، وقلبي الخليط كويس، وسيبيه على جنب لمدة ٣٠ دقيقة، وانقليه في برطمان زجاجي للاستخدام.