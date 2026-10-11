وزير السياحة: نتوقع استقبال 20 مليون سائح بنهاية 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 06:41 مساءً - قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أنه من المتوقع أن تستقبل مصر 20 مليون سائح بنهاية عام 2026، في ضوء مؤشرات الحركة السياحية الحالية والتطورات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل جهودها للحفاظ على معدلات النمو، رغم التحديات التي أثرت على حركة السفر والحجوزات خلال الفترة الماضية.

وأوضح الوزير أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر حققت نموًا بلغ 18% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، قبل أن تتراجع معدلات النمو عن المستهدفات الموضوعة بفعل المتغيرات الإقليمية، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة بالتعاون مع قطاع الطيران أسهمت في الحد من تداعيات هذه التطورات، والحفاظ على استمرار تشغيل رحلات الطيران العارض «الشارتر» دون توقف الشركات عن التشغيل أو تقليص رحلاتها.

وأضاف أن هذه التحركات ساعدت في دعم الحجوزات المتأخرة، والحفاظ على نمو الحركة السياحية، متوقعًا أن يتراوح معدل النمو الإجمالي بنهاية العام بين 4% و5%، فيما سجلت الحركة السياحية خلال سبتمبر نموًا بلغ 9%.