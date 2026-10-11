اصطفاف شعبى حاشد فى جاكرتا ترحيبا بزيارة الرئيس السيسى إلى إندونيسيا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 11:41 صباحاً - شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا اصطفافًا شعبيًا حاشدًا ترحيبًا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا، في مشهد يعكس مظاهر الحفاوة الشعبية بالزيارة، التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات المصرية الإندونيسية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

الرئيس السيسى يلتقى نظيره الإندونيسى فى القصر الرئاسى

ووصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية إندونيسيا.

وكان في استقبال الرئيس السيسى، لدى الوصول، الدكتور نصر الدين عمر وزير الشئون الدينية الإندونيسي، وسعود بوروانتو مدير مراسم وزارة الخارجية الإندونيسية، والسفير ياسر الشيمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية إندونيسيا، وأعضاء السفارة المصرية في جاكرتا.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن برنامج الزيارة سيستهله الرئيس السيسى بلقاء ثنائى مع الرئيس الإندونيسى فى القصر الرئاسي (ميرديكا)، ثم مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، وسيشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، ثم يعقدان مؤتمرًا صحفيًا، ومن المقرر أن يقيم الرئيس الإندونيسى غداء على شرف الرئيس السيسى.