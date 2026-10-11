وزارة التموين تمد عمل الشركة المصرية للحوم والدواجن 25 عامًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.



منتجات المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين

وقررت الجمعية المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2026، مد أمد الشركة لمدة 25 عامًا، تبدأ من 24 يناير 2026 وتنتهي في 23 يناير 2051، مع تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع المدة الجديدة.

ونص التعديل على أن مدة الشركة 25 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المقيدة بالسجل التجاري، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها.