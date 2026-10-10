مصر للطيران توقف رحلات الرياض مؤقتا وتتيح تعديل الحجوزات دون رسوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 11:25 مساءً - أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها المتجهة إلى العاصمة السعودية الرياض من مطاري القاهرة والإسكندرية، وذلك لحين استئناف التشغيل بمطار الملك خالد الدولي، في ضوء التطورات الراهنة والتنسيق مع سلطات الطيران المدني السعودي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن القرار يأتي نتيجة التعليق المؤقت للعمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي، مؤكدة استمرار متابعة الموقف تمهيدا لإعلان أي مستجدات تتعلق بعودة الرحلات.

وفيما يتعلق بالمسافرين المتأثرين بالقرار، أكدت مصر للطيران إمكانية تعديل مسار السفر إلى أي وجهة أخرى مباشرة داخل المملكة العربية السعودية على متن رحلات الشركة، دون تحصيل رسوم تعديل أو فروق في الأسعار، وذلك لحاملي التذاكر المؤكدة على الرحلات الملغاة.

كما أتاحت الشركة للمسافرين الراغبين في إلغاء حجوزاتهم استرداد قيمة التذاكر دون رسوم إلغاء، وفقا للإجراءات المعمول بها.

وأشارت مصر للطيران إلى أن مركز العمليات المتكامل يتابع التطورات على مدار الساعة، مع التعهد بإعلان المستجدات تباعا، ودعت عملاءها إلى مراجعة حجوزاتهم والتواصل مع مركز خدمة اتصالات الشركة لمعرفة التفاصيل المتعلقة برحلاتهم.