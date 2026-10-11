الطقس غدا.. أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض بالحرارة والصغرى بالقاهرة 19 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 06:41 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين 12 أكتوبر 2026، طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، مائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية الاثنين 12 أكتوبر

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

​فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من (حلايب - شلاتين - مرسى علم) ومناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وقد تمتد إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد بنسبة حدوث 10% تقريباً على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

​نشاط الرياح: نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الاثنين 12 أكتوبر

القاهرة

​العظمى 30

​الصغرى 19

الإسكندرية

​العظمى 30

​الصغرى 20

​الإسماعيلية

​العظمى 31

​الصغرى 19

​مطروح

​العظمى 32

​الصغرى 21

​شرم الشيخ

​العظمى 33

​الصغرى 25

​أسوان

​العظمى 36

​الصغرى 24