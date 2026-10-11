انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك «آمون- 2026» - صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 06:41 مساءً - انطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك (آمون -2026) بمشاركة عدد من الطائرات من مختلف الطرازات والذى يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية .

ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى ، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة وإقتدار.

يأتى التدريب (آمون -2026) فى إطار خطة التدريبات المشتركة لتعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.