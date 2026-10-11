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انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك «آمون- 2026» - صور

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  • انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك «آمون- 2026» - صور 1/7
  • انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك «آمون- 2026» - صور 2/7
  • انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك «آمون- 2026» - صور 3/7
  • انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك «آمون- 2026» - صور 4/7
  • انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك «آمون- 2026» - صور 5/7
  • انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك «آمون- 2026» - صور 6/7
  • انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك «آمون- 2026» - صور 7/7

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 06:41 مساءً - انطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك (آمون -2026) بمشاركة عدد من الطائرات من مختلف الطرازات والذى يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية .

 

ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى ، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة وإقتدار.

 

يأتى التدريب (آمون -2026) فى إطار خطة التدريبات المشتركة لتعزيز أوجه التعاون العسكرى  بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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