الرئيس السيسى: نستهدف رفع حجم التبادل التجارى مع إندونيسيا لـ5 مليارات دولار بحلول عام 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 11:41 صباحاً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع إندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول 2030.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإندونيسي: "هناك إرادة مشتركة بين مصر وإندونيسيا لتحويل العلاقات إلى برامج ومشروعات ملموسة ونواصل العمل مع إندونيسيا للاضطلاع بدور مؤثر في دعم الأمن الإقليمي".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "نعتز بزيارة إندونيسيا ونؤكد عمق العلاقات بين البلدين".

وشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الإندونيسي مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، أمس إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية إندونيسيا.