جامعة الدول العربية تدين تجدد الاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 11:41 صباحاً - أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها الإرهابية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها تجدد الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين.

وأكدت الجامعة أن الاستهداف المتكرر لمرافق الطيران المدني وتعريض أرواح المسافرين والعاملين للخطر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة وخرقاً سافراً لأحكام القانون الدولي، كما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المدنيين والملاحة الجوية الدولية ولأمن المنطقة واستقرارها.

الجامعة العربية تتضامن مع السعودية

وشددت الجامعة على رفضها التام لهذه الاعتداءات، مجددةً تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، ومؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

كما أعربت جامعة الدول العربية عن خالص تعازيها للمملكة ولذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.