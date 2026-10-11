دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 08:45 مساءً - استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسعِ والعشرين من شهر ربيع الآخر، الموافق 11 شهر أكتوبر لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولى لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الاثنين الموافق الثانى عسر من شهر أكتوبر لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.