وزير التربية والتعليم يلتقي طالب مدرسة نجيب محفوظ الإعدادية الثانوية بشلاتين ويشيد باعتزازه بوطنه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 06:41 مساءً - في لفتة تعبر عن التقدير والامتنان، التقى السيد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال لقائه بمشايخ قبائل حلايب وشلاتين بـ"مرسى حميرة" لدى توجهه لمدينة شلاتين، الطالب عمر محمد منصور، المقيد بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية الثانوية بمدينة شلاتين، والذي حظي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو له أثناء تأدية تحية العلم خلال طابور الصباح المدرسي بالتزامن مع الاحتفالات بانتصارات أكتوبر، حيث لفت الأنظار بحماسه وصيحته الوطنية التي عبّرت عن اعتزازه بوطنه.

وقد أشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالطالب عمر محمد منصور واعتزازه بوطنه، مؤكداً حرص وزارة التربية والتعليم على غرس وتعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب.