أخبار اليمن : تحذير من وزارة الداخلية للمواطنين

تحذير من وزارة الداخلية للمواطنينجدّدت وزارة الداخلية الدعوة لجميع المواطنين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن التي تتعرض لقصف العدو، مؤكدةً أن ذلك يمثل خدمةً مباشرة للعدو، وأن المصلحة العامة والوضع الأمني الراهن يقتضيان الالتزام بهذا التوجيه.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، أن توثيق الأضرار الناجمة عن القصف يدخل ضمن اختصاص الجهات الرسمية المعنية، داعيةً المواطنين إلى استقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة، وتجنب تداول أو نشر أي محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، أو كشف معلومات قد يستفيد منها العدو.

وشدّدت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعمده تقديم خدمة للعدو عبر تصوير المواقع المستهدفة أو نشر مشاهدها، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.

وحثت وزارة الداخلية الجميع على التحلي بالوعي واليقظة والمسؤولية، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار والصمود الوطني، من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي أعمال أو ممارسات مشبوهة قد تضر بالمصلحة العامة أو تصب في خدمة العدو.