اللون الاخضر والبيج في ديكور الحمام

دمج الاخضر مع البيج في تصميم الحمام من اجمل الاختيارات العصرية اللي بتجمع بين حيوية الطبيعة ودفء الالوان المحايدة، ويبعمل جو من الراحة والهدوء البصري. ممكن تعتمدي على البلاط الاخضر الغامق او الزمردي على حيطة رئيسية واحدة (زي حيطة الدش)، مع موازنة باقي الحيطان والارضيات ببلاط بيج ناعم، مع اضافة اضاءة مخفية دافية واكسسوارات دهبي او برونزي لاضافة فخامة على التصميم.

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