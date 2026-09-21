زبدة الجسم بالقرفة للسيلوليت

النهاردة هنشارك معاكم طريقة عمل زبدة الجسم بالقرفة مش بس لترطيب الجلد ولكن كمان هتساعد على علاج السيلوليت. فوايد مكونات زبدة الجسم بالقرفة: القرفة معروفة بخصائصها الفعالة في محاربة البكتيريا والفطريات والميكروبات، كمان بتحتوي على خصائص قابضة للانسجة، وده بيخليها تساعد على شد البشرة وتنقيتها من الشوائب، وتعتبر مثالية للمناطق اللي بيتركز فيها السيلوليت، لان خصائصها القابضة بتساعد على شد المناطق دي. كمان القرفة بتحتوي على معادن مفيدة زي الحديد، الكالسيوم، والمغنيسيوم، اللي بتساهم في الحفاظ على صحة البشرة. والقرفة بتعزز الدورة الدموية، وده بيساعد في تخليص الدم من الشوائب وتقليل الالتهابات، كمان بننصح باستخدامها لعلاج حب الشباب، وتعتبر العلاج الافضل والاكتر فعالية على الاطلاق لعلاج السيلوليت. كمان الوصفة بتحتوي على ماية الورد المعروفة بخصائصها القابضة، وقدرتها على ترطيب الجسم. الوصفة كمان بتحتوي على فيتامين E اللي يعتبر علاج فعال لحب الشباب وآثار العمليات الجراحية، لانه بيساعد على تخفيف الندبات وعلامات التمدد والبثور المصاحبة للسيلوليت. Gemini Generated Image 7qcfom7qcfom7qcf المكونات: - ١٠٠ جرام من زيت جوز الهند. - ٥٠ جرام من زبدة الكاكاو. - ٥٠ جرام من زبدة الشيا. ٥٠ مل من ماية الورد. - معلقة كبيرة من زيت فيتامين E. - ٣٠ نقطة من زيت القرفة. - عود قرفة كامل (مطحون). ممكن تختاري ما بين زبدة الشيا او زبدة الكاكاو مش لازم تستخدميهم الاتنين، وممكن كمان تستغني عن فيتامين E ولكن باقي المكونات اساسية. Gemini Generated Image xbu47jxbu47jxbu4 طريقة التحضير والاستخدام: ١- في طاسة على نار هادية دوبي زبدة الكاكاو وزبدة الشيا. ٢- لما يدوبوا تماما ضيفي لهم زيت جوز الهند مع التقليب لمدة دقيقة، وبعدين ارفعي الخليط من على النار وسيبيه يبرد لمدة من ١٠ - ٢٠ دقيقة. ٣- بمجرد ما الخليط يبرد ضيفي له زيت القرفة وزيت فيتامين E وماية الورد. ٤- اخفقي الخليط لحد ما يبقى خفيف وكريمي، وبعدين ضيفي قطع القرفة المطحونة للخليط، وخزنيه في برطمان محكم الغلق. لاستخدامها، خدي كمية وفيرة من الزبدة ودلكي بيها المناطق اللي فيها سيلوليت، ممكن تستخدميها ٣ مرات في اليوم، مع الانتظام هتشوفي نتايج ملحوظة خلال شهر تقريبا. Gemini Generated Image enqhqmenqhqmenqh

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