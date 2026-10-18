مجلس النواب يواصل الانعقاد غدًا بناء على طلب رئيس الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 07:37 مساءً - يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي غدًا مناقشة طلب فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي تفويضا برلمانيا باتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية.

وكان المجلس عقد جلسة اليوم الأحد استمرت اكثر من ساعتين بناء على طلب فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي استمع خلالها لممثل الهيئات البرلمانية وعدد من النواب.

وياتى انعقد المجلس التزاما بالدستور ولائحة المجلس والتى تشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

وكان فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي عقد صباح اليوم بقصر الاتحادية، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور: رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقرر بناء على ذلك ما يلي:

١- الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الامة العربية، وإيمانًا بارتباط الامن القومي السعودي بالامن القومي المصري والعربي.

٢- تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

٣- مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الاقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً.