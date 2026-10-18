هيثم حسن يتصدر تشكيل سيلتك فى مواجهة هارتس بالدوري الأسكتلندي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 07:37 مساءً - يتصدر الدولي المصري هيثم حسن التشكيل الأساسي لفريق سيلتك خلال مواجهة هارتس، المقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الاسكتلندي.

سيلتك ضد هارتس

وأعلن مارتن أونيل، المدير الفني لسيلتك، التشكيل الرسمي لفريقه لخوض المباراة، والذي شهد عودة هيثم حسن إلى التشكيل الأساسي، للمرة الأولى بعد مشاركته في المباريات الماضية بديلًا، والذي جاء كالتالي:

ـ حراسة المرمى: سينيسالو.

ـ خط الدفاع: دونوفان، موراي، سكيلز، تيرني.

ـ خط الوسط: ماكجريجور، باور، نيجـرين، هيثم حسن.

ـ خط الهجوم: عثمان، دوران.

ويخوض الجناح المصري المواجهة بطموح تقديم أداء مميز ومساعدة فريقه على مواصلة الانتصارات، بعدما شارك في 11 مباراة بقميص سيلتك منذ انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ريال أوفييدو، ونجح في صناعة هدفين.

ويدخل سيلتك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي برصيد 21 نقطة، فيما يحتل هارتس المركز الثالث برصيد 18 نقطة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في سباق المنافسة على الصدارة.