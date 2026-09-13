صبغة شعر طبيعية بقشر الرمان

لو بتدوري على بديل طبيعي لتلوين الشعر، ممكن تستخدمي قشر الرمان، لانه بيحتوي على اصباغ طبيعية، هتساعدك على صبغ شعرك باللون البني الغامق، وممكن كمان تدمجيه مع الشاي الاسود والحنة، لعمل لون بني طبيعي.

والطريقة دي هتساعدك على صبغ الشعر بدرجات بني دافية وتغطية الشيب المبكر بالتدريج مع الاستخدام المتكرر.

المكونات:

- قشر حبتين رمان كبار.

- معلقتين كبار حنة.

- معلقة كبيرة من الاملا البودر (اختياري).

- ١ ١/٢ كوباية ماية.

- معلقتين صغيرين شاي اسود.

- معلقة صغيرة من جل الصبار (اختياري).

لو مش عايزة تستخدمي حنة، ممكن تحضري الوصفة باستخدام قشر الرمان والشاي الاسود المركز بس، ولكن تأثير التلوين هيخف.

الخطوة ١: تحضير قشر الرمان المطحون

- اغسلي قشر الرمان كويس، وقطعيه قطع صغيرة وافرديه على صينية، وسيبيه ينشف تحت الشمس لمدة بين يومين لـ ٤ ايام، لازم القشر يبقى جاف تماما قبل التحميص.

- بمجرد ما القشر ينشف خالص، هاتي طاسة على نار هادية وضيفي قشر الرمان من غير اضافة اي زيت، وحمصيه لمدة ٥ - ٨ دقايق مع التقليب المستمر.

- لون القشر لازم يكون غامق ويبقى جاف ومقرمش،ولكن من غير ما يتحرقويتحول للون الاسود.

- ارفعي القشر من على النار وسيبيه يبرد تماما، وانقلي القشر المحمص للمطحنة واطحنيه كويس لحد ما يبقى بودر ناعم، وانخليه للتخلص من اي قطع خشنة.

- احفظي قشر الرمان المطحون في برطمان محكم الغلق.

الخطوة ٢: تحضير شاي مركز

- اغلي كوباية ونص ماية، وضيفي لها معلقتين صغيرين شاي اسود، وسيبي الخليط يغلي على نار هادية لمدة ٥ دقايق تقريبا، وبعدين اطفي النار وسيبي الشاي منقوع لمدة ١٠ دقايق كمان.

- بعدها صفي الشاي وسيبيه لحد ما تبقى حرارته معتدلة ومناسبة للاستخدام.

- الشاي بيحتوي على مادة التانين، وبيضيف لون غامق للوصفة.

الخطوة ٣: تحضير صبغة الشعر الطبيعية

- حطي ٣ معالق كبيرة من قشر الرمان المطحون في طبق غير معدني، وضيفي له معلقتين كبار حنة، ومعلقة كبيرة املا بودر، وقلبي كلالمكونات الجافة مع بعض.

- صبي الشاي الاسود فوق المكونات الجافة بالتدريج مع التقليب المستمر، استمري في اضافة الشاي للحصول على عجينة ناعمة بقوام شبه الزبادي، الخليط لازم يكون كثيف بشكل كافي عشان يثبت على الشعر.

- واخر حاجة ضيفي معلقة صغيرة من جل الصبار (وده اختياري للترطيب لو شعرك جاف).

- غطي الطبق وسيبي الخليط يرتاح لمدة ساعة لساعتين قبل استخدامه.

طريقة الاستخدام:

١- البسي جوانتي عشان تحمي الجلد من اللون.

٢- وابداي بشعر نضيف وجاف او يكون رطب شوية.

٣- قسمي شعرك خصلات صغيرة.

٤- وزعي الخليط باستخدام فرشة على كل خصلة من الجذور للاطراف، وركزي على المناطق اللي فيها شعر ابيض.

٥- بعد ما تخلصي الشعر كله، ارفعيه وغطيه بطاقية استحمام او كيس بلاستيك.

٦- سيبي الصبغة الطبيعية على شعرك لمدة من ٦٠ - ٩٠ دقيقة تقريبا.

٧- اشطفي شعرك بالماية العادية او ماية فاترة.