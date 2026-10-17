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الرئيس السيسي يدعو لجلسة طارئة للبرلمان لمنح تفويض بالدفاع عن الأشقاء في الخليج

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الرئيس السيسي يدعو لجلسة طارئة للبرلمان لمنح تفويض بالدفاع عن الأشقاء في الخليج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 01:49 مساءً - أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رغبته في انعقاد البرلمان المصري في جلسة طارئة، لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات لحماية الأشقاء في الخليج والدفاع عنهم، إذا طُلب من مصر ذلك.


وأوضح الرئيس، خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، أنه يدرك أن اتخاذ هذه الإجراءات يتطلب تصديق البرلمان المصري.

 

تفويض يتعلق بالحماية والدفاع

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «أرجو أن ينعقد البرلمان في جلسة طارئة علشان يعطينا هذا التفويض إذا طُلب منا»، مشددًا على أن الأمر يتعلق بالدفاع فقط، ولا يستهدف محاربة أي طرف أو مهاجمته.

 

أحمد زيدان

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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