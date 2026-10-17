الرئيس السيسي يستعرض كيف طلب محمد مرسي 4 مليارات دولار من الجيش

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 01:49 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المبلغ الذي وفرته القوات المسلحة للدولة المصرية كان بعد تسليم الرئيس مرسى الله يرحمه للسلطة، قائلا: "طلب 2 مليار دولار علشان يجيب وقود للدولة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى الأكاديمية العسكرية المصرية: "كان اللواء محمود نصر والمشير طنطاوي والفريق سامي عنان.. وخد 2 مليار .. يومين تلاتة وقال هاتوا 2 كمان.. ومكنشي فيه خلاص هنجيب منين.. لن ننسي أبدا الاشقاء في الخليج.. وقولت كلام في أكاديمية الشركة نقف بقوة ودعم كامل من أجل حماية أراضي الأشقاء في الخليج والدفاع عنها.. نقف بقوة".