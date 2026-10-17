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الرئيس السيسى: لن نسمح بالمساس بالسعودية وأمنها واستقرارها

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الرئيس السيسى: لن نسمح بالمساس بالسعودية وأمنها واستقرارها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 01:49 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لن تسمح المساس بالسعودية وأمنها واستقرارها.

 

وأَضاف خلال كلمته بحفل تخرج الدفعة الأولي للأكاديمية العسكرية المصرية: "عاوز أقول للدنيا كلها.. مش بندور على دور.. مش معقول نسمح المساس بالسعودية وأمنها واستقرارها.. رسالتي للجميع في الخليج لإيقاف الحرب".

 

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لكن بغض النظر عن النداء ده.. والأمل الذي بتمناه من الله لاطفاء نار الاقتتال.. مصر طبقا لتوجيهات جلالة الملك سلمان وتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان هنفذ أي إجراء لحماية السعودية والدفاع عنها".

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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