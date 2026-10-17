الرئيس السيسي: الكلام عن دور لأهلي أو قرايبي في حكم مصر لا يليق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 01:49 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الكلام عن دور لأهلي أو قرايبي فى حكم مصر لا يليق.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى حفل تخرج الدفعة الأولي بالأكاديمية العسكرية: "بحكي النقطة دي علشان تعرفوا مؤسسة القوات المسحلة دي وكل الموجودين فيها شرفاء أفاضل لا يهمهم إلا بلدهم ووطنهم.. الأكاديمية العسكرية لسه لها دور تاني بتجهيز ناس يعرفوا يعني ايه دولة ويحافظوا عليها.. مش أي حد يتكلم نفتكره يتولى مسئولية الدولة.. 110 مليون ياخدهم ويدخل بيهم فى الحيطة.. هتحمل المسئولية لاني ربنا هيسألني عن مسئولية من يأتي بعدنا.. اللجنة دي هتبقي وفق معايير للاختيار.. انا بقول الكلام قبل المدة بزمن من 40 شهر علشان محدش يزايد.. يقول اهله أو قرابيه.. مفيش الكلام ده.. الدولة لا يليق بها الكلام".