الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية ستتولى تجهيز كوادر لتولى مسؤولية قيادة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 01:49 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأكاديمية العسكرية ستتولى تجهيز كوادر لتولى مسؤولية قيادة مصر.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى حفل تخرج الدفعة الأولي من الأكاديمية العسكرية: "من 4 سنوات كنا نجهز الأكاديمية ونخليها تقوم في إعداد وتأهيل الكوادر المصرية للدولة المصرية.. والنهاردة دور تاني للأكاديمية لإعداد جيل أخر من القادة الذين يتحملون مسئولية الدولة المصرية".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لما كنا بنتكلم عن الدستور.. ساعة لما جينا في 2014 أكدت على إضافة فقرة موجودة عن أن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وصون الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للدولة وبنيتها الأساسية وحقوق وحريات الافراد وحدها.. وحظر إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.. قوانين تنظم هذا الأمر".