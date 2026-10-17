الرئيس السيسي يطرح مقترحا لإعداد حملة دكتوراه لمدة 30 شهرًا لإتاحة كوادر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 01:49 مساءً - طرح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقترح إعداد وتأهيل مجموعة من حملة الدكتوراه من جامعات مصرية أو أجنبية ذات شأن، لمدة 30 شهرًا، لتعريفهم بطبيعة الدولة وكيفية الحفاظ عليها، بما يتيح للشعب المصري الانتخاب والاختيار من بين من تتوافر فيهم الشروط.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث أشار إلى أن الفترة المتبقية حتى عام 2030 تبلغ 43 شهرًا، متحدثًا عن تخصيص 30 شهرًا لعملية الإعداد.

مشاركة مفكرين وسياسيين في وضع إطار متكامل

وتحدث السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مشاركة رئيس البرلمان المصري، ونخبة من المفكرين والسياسيين، ووزيري التعليم العالي والعدل، في وضع إطار متكامل، وصولًا إلى صياغة قانون ينظم انتخاب من تتوافر فيهم الشروط.



وأشار إلى إمكانية إعداد مجموعات تضم 200 أو 300 أو 500 شخص، يتعلمون خلال فترة التأهيل معنى الدولة ومتطلبات الحفاظ عليها، لتكون أمام الشعب المصري فرصة للاختيار.

الحفاظ على الدولة ومستقبلها مسؤولية

وأكد السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية التفكير والتحرك في هذا الشأن، مشددًا على مسؤولية الحفاظ على الدولة ومستقبلها، وأن تظل مرفوعة الراية.

وأوضح أن تحمل المسؤولية يتطلب فهمًا لطبيعة الدولة وكيفية صونها، ولا يكفي أن يقدم الشخص كلمات مرتبة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بإعداد الكوادر المؤهلة.

