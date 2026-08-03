اليوجا تعتبر طريقة سهلة وفعالة للتحكم في الوزن، والنهاردة هنشارك معاكم ٧ وضعيات يوجا سهلة لانقاص الوزن، اللي هتساعدك على حرق الدهون، شد العضلات، وتقوية الجسم.

1- تمرين البلانك Plank pose:

تمرين البلانك بسيط ولكنه فعال جدا في تقوية عضلات الجذع وحرق السعرات الحرارية، التمرين بيساعد على شد عضلات البطن والذراعين والكتفين، وبيحسن القدرة على التحمل، في التمرين ده ابدأي بوضعية الضغط، مع وضع ايديكي تحت الكتفين مباشرة، وحافظي على استقامة جسمك من الراس للكعبين، وشدي عضلات جذعك، واثبتي على الوضع ده لمدة من ٣٠ ثانية لدقيقة. Plank pose

2- وضعية القارب Boat pose:

وضعية القارب مثالية لتقوية عضلات البطن وتحسين التوازن، كمان بتقوي عضلات الورك والعمود الفقري، وبتحفز عملية الهضم، اقعدي على الارض ومدي الساقين لقدام، وانحني لورا شوية، وارفعي الساقين عن الارض، مع الاحتفاظ على استقامتهم او تنيهم شوية لو لزم الامر، ارفعي الذراعين جنب الساقين، مع توجيه راحة ايديكي للداخل، جسمك المفروض يشكل حرف V، حافظي على الوضعية دي لمدة ٣٠ ثانية، وكرريها من مرتين لتلات مرات. Boat Pose

3- وضعية الكرسي Chair pose:

وضعية الكرسي ممتازة لتقوية الجزء السفلي من الجسم، خصوصا الفخدين والساقين والارداف، وكمان بتزود من معدل ضربات القلب، وده بيخليها فعالة في حرق السعرات الحرارية، اقفي بشكل مستقيم مع ضم القدمين، خدي نفس عميق وارفعي الذراعين فوق راسك، واثناء الزفير، اتني الركبتين وانزلي بالوركين كأنك هتقعدي على كرسي، وحافظي على استقامة ضهرك ووزنك على الكعبين، واثبتي على الوضعية دي لمدة ٣٠ - ٤٠ ثانية. Chair pose

٤- وضعية المحارب Warrior pose:

الوضعية دي بتساعد على تقوية الساقين والذراعين وتحسين القدرة على التحمل، كمان بتعمل تمدد للوركين والفخدين من الجزء الداخلي، ابدأي بوضعية الوقوف، ورجعي رجلك الشمال لورا، واتني ركبتك اليمين بزاوية ٩٠ درجة، ومدي الذراعين بشكل موازي للارض وتكون واحدة قدامك والتانية وراكي، وركزي نظرك على ايدك الامامية، اثبتي على الوضعية دي لمدة ٣٠ ثانية، وبعدين بدلي الجوانب، كرريها من ٢ - ٣ مرات لكل جنب. Warrior II

٥- وضعية الكوبرا Cobra pose:

وضعية الكوبرا بتساعد على شد عضلات البطن، تقوية العمود الفقري، تمديد عضلات الصدر، كمان بتحفز اعضاء البطن، وده بيدعم عملية الهضم وحرق دهون الجسم، نامي على بطنك مع مد الساقين ووضع راحة ايديكي تحت الكتفين، خدي نفس عميق وارفعي صدرك ببطء عن الارض، بالضغط على راحة ايديكي، وحافظي على تني الكوعين شوية مع استرخاء الكتفين، وبصي لفوق، اثبتي على الوضعية دي لمدة ٢٠ - ٣٠ ثانية وبعدها انزلي ببطء. Cobra Pose

٦- وضعية Downward-facing dog:

التمرين ده يعتبر اطالة للجسم كله بيقوي الذراعين والساقين وعضلات البطن، كمان بيحسن الدورة الدموية، وبيحسن وضعية الجسم، وبيساعد على حرق الدهون، اسندي على ايديكي والركبتين على الارض، وبعدين ارفعي الوركين لاعلى حاجة لتشكيل شكل حرف V مقلوب، حافظي على مسافة بين ايديكي بعرض الكتفين والقدمين بعرض الوركين، اثبتي على الوضعية دي لمدة ٣٠ - ٦٠ ثانية مع التنفس بعمق. Downward Facing Dog

٧- وضعية الكوبري Bridge pose: