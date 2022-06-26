انت الان تتابع خبر صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة تزعم تسريب امتحان عربي الفجر.. والتعليم تكذبه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالة زعمت خلالها أنه سيتم تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة عبر جروب سري خاص بالصفحة في تمام الساعة 2 فجرا .

وقالت الصفحة : مبروك مقدما ناس اللي دخلت الجروب السري ، واضافت : مازالت خطة تسريب امتحانات الثانوية العامة مفاجئة لم يعلن عنها شاومينج حتى الان.

وعلى الفور تواصل موقع صدى البلد مع وزارة التربية والتعليم التي نفت تماما صحة اي اخبار عن تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة المقرر توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 في التاسعة من صباح اليوم الاحد .

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لم و لن يحدث تسريب لأي من امتحانات الثانوية العامة 2022 لانها كلها مؤمنة تأمينا كاملا من جانب الجهات المعنية في الدولة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لم يحدث تسريب لـ امتحانات الثانوية العامة منذ عام 2017 ، مشيراً إلى أن التسريب هو خروج الامتحان للطلاب قبل توزيعه في اللجان .

وأوضح وزير التربية والتعليم أن كل من يدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة 2022 على السوشيال ميديا “كاذب و نصاب ويلعب بأعصاب الطلاب”