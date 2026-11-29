احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 01:29 مساءً - أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية للمبلغ المجمع لأسر الضحايا والمصابين فى حادث الوراق عقب الانتهاء من تلقي المساهمات مساء اليوم الأحد، بالإضافة إلى صرف تعويض مالي لكل المصابين باختلاف درجات إصابتهم، وسيتم الإيداع عن طريق التحويل المباشر لحساباتهم.

التضامن: الإيداع بتحويل مباشر لحسابات أسر ضحايا ومصابي الوراق

وأوضحت الوزارة، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية العاجلة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة، تقرر البدء الفوري في اتخاذ إجراءات صرف التعويضات وتقديم المساندة اللازمة على النحو التالي: صرف تعويض مالي لأسرة كل متوفى، وصرف ذات القيمة للمصابين بحالات العجز الكلي.

كانت وزارة التضامن قد أكدت أنه استجابةً لرغبة العديد من الجهات والمؤسسات ورجال الأعمال والمواطنين في مساندة أسر الضحايا والمصابين، تم تخصيص القنوات الرسمية التالية لتلقي الدعم عن طريق تطبيق إنستاباي من خلال اختيار بنك مصر والتحويل لحساب "المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي" على رقم "1220001000001370"، أو عن طريق بنك ناصر الاجتماعي "فرع القاهرة" الإيداع أو التحويل على الحساب المخصص باسم "حادث طريق دائري الوراق" برقم "55555"، أو عبر رقم الحساب المصرفي الدولي "EG469003000100000002000055555".