احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 01:29 مساءً - أقيمت مراسم توديع قوات من الجيش الباكستاني متجهة إلى السعودية؛ وفق بيان للجيش ؛ مؤكدا أن نشر قواته في المملكة سيسهم بتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة وسط التحديات الأمنية المستجدة، ويعكس التزام باكستان الراسخ بأمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها.

‏أضاف أن القوات ستؤدي مهامها المحددة داخل السعودية في إطار التزامات متفق عليها وآليات تعاون دفاعي.

باكستان: اجتماع الثلاثي في إسلام آباد يبحث تفعيل «اتفاقية مكة» و تعزيز أمن السعودية

وكانت باكستان قد استضافت الجمعة الماضى اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية والاستراتيجية المنبثقة عن «اتفاقية مكة المكرمة للدفاع المشترك»، فى إسلام آباد وأوضح وزير الخارجية الباكستاني أن الاجتماع يناقش الوضع الاستراتيجي بالمنطقة، مؤكداً استمرار المشاورات ودعم وتعزيز أمن وسيادة المملكة العربية السعودية.

وشهدت العاصمة الباكستانية انعقاد اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية والدفاع في باكستان والسعودية وتركيا، لبحث آليات تفعيل الاتفاقية وتطوير التنسيق العسكري بين الدول الثلاث، في ظل تواصل الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على الأراضي السعودية.

وكانت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلاً عن مسؤولين أمنيين في باكستان، أن المحادثات الثلاثية الجارية في إسلام آباد تركز على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات الحوثية المتواصلة، إلى جانب مناقشة سبل ردع التهديدات، وتوسيع مجالات التعاون العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز الشراكة في قطاع الصناعات الدفاعية.