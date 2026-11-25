احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 10:29 مساءً - يتابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، التداعيات الصحية لحادث الحريق الذي اندلع مساء اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026م فوق نفق عشرة بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة؛ حيث أصدر توجيهات فورية برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المستشفيات الواقعة في الزمام الجغرافي لموقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

الدفع بـ 23 سيارة إسعاف ونقل 10 مصابين لمستشفى زايد التخصصي

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان أولي صادر عنها، أنه يشارك في عمليات الإنقاذ والإسعاف 23 سيارة إسعاف، مشيرةً إلى أن الحادث أسفر كحصيلة مبدئية حتى الآن عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، من بينهم 9 مصابين بحروق ومصاب واحد بحالة اختناق، لافتةً إلى أنه يجري حالياً حصر أعداد الوفيات جراء الحادث.

استمرار التنسيق الميداني لضمان الرعاية الطبية اللازمة

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار متابعة الموقف الصحي والميداني عن كثب، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية في موقع الحادث لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات وتوفير الرعاية الطبية الفائقة لجميع المصابين.