احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 10:29 مساءً - يتابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، التداعيات الصحية لحادث الحريق الذي اندلع أعلى نفق عشرة بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، موجّهًا برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي لموقع الحادث، لضمان تقديم الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة للمصابين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن 39 سيارة إسعاف تشارك في عمليات الإنقاذ والتعامل مع تداعيات الحادث، مشيرة إلى أن الحريق أسفر، وفقًا للحصر الأولي، عن إصابة 15 شخصًا، جرى نقلهم إلى مستشفيات زايد التخصصى، وإمبابة العام، والوراق المركزي.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 21 حالة وفاة في حصر أولي، مؤكدة استمرار متابعة الموقف الصحي للمصابين، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتقدمت وزارة الصحة والسكان بخالص العزاء لأسر المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة استمرار متابعة تداعيات الحادث.