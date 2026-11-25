احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 10:29 مساءً -

اندلع حريق هائل بالطريق الدائري في نطاق منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء، إثر انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات الغاز، ما أدى إلى امتداد ألسنة اللهب إلى 10 سيارات كانت موجودة بمحيط الحادث وتفحمها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باندلاع حريق في سيارة نقل محملة بأسطوانات الغاز أثناء وجودها بالطريق الدائري في منطقة الوراق، وامتداد النيران إلى عدد من السيارات القريبة من موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ للتعامل مع الحريق ومحاولة السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى المزيد من السيارات الموجودة في المنطقة.

وكشفت المعلومات الأولية أن الحريق اندلع عقب انفجار السيارة المحملة بأسطوانات الغاز، ما تسبب في اشتعال النيران بالسيارات المحيطة بها، وارتفاع عدد المركبات المتضررة إلى 10 سيارات.

ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم لمحاصرة ألسنة اللهب وإخماد الحريق، وسط محاولات للحد من الخسائر الناجمة عن الحادث وتأمين المنطقة المحيطة بموقع الاشتعال.

وتتابع الأجهزة المعنية تطورات الحريق للوقوف على ملابساته وحجم الأضرار التي خلفها، فيما لم تتضمن المعلومات المتاحة حتى الآن تفاصيل مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو وفيات.

وتأتي جهود السيطرة على الحريق في ظل خطورة اشتعال سيارة محملة بأسطوانات الغاز وامتداد النيران إلى المركبات المجاورة، بينما تستمر أعمال الإطفاء في موقع الحادث.