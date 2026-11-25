احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع الصيانة للفواصل المعدنية لكوبري قصر النيل المعدني في الاتجاه القادم من ميدان التحرير "اتجاه واحد فقط"، وذلك عن طريق الغلق الكلي للاتجاه أعلى كوبري قصر النيل، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

مسارات التحويلات المرورية

نقطة تعداد غلق مدخل شارع التحرير اتجاه كوبري قصر النيل من ميدان التحرير، مع توجيه المركبات للدوران بميدان التحرير، فشارع ميريت باشا، فميدان عبدالمنعم رياض، فمطلع كوبري أكتوبر اتجاه مناطق الجيزة، فمنزل أكتوبر اتجاه شارع الجزيرة.

نقطة تعداد غلق مطلع كوبري قصر النيل من نفق كمال الدين صلاح، مع توجيه المركبات بمحور كورنيش النيل اتجاه ميدان عبدالمنعم رياض، فمطلع كوبري أكتوبر اتجاه مناطق الجيزة، فمنزل أكتوبر اتجاه شارع الجزيرة.

مواعيد التنفيذ وإجراءات السلامة

نقطة تعداد على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 3,00 مساءً يوم الجمعة الموافق 27/11/2026، مع فتح كامل عرض الطريق أعلى كوبري قصر النيل في الاتجاه القادم من ميدان التحرير أمام حركة المركبات عقب انتهاء الأعمال مباشرةً.

نقطة تعداد ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.