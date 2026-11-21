احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء وصور المتسابقين الثمانية المشاركين في الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة»، المقرر إذاعتها مساء اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، ومنصة «WATCH IT»، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وضمت قائمة المتسابقين المشاركين في الحلقة الرابعة كلًّا من: محمد أبو ليلة، ومحمود الإمام، ومحمد أيمن عبد العزيز، وعلي ياسين التهامي، ومحمود هاشم، وحسن الأصمعي، ومحمود غرابة، ومحمد الطباخ، حيث يخوض المتسابقون منافسات البرنامج في أجواء تستهدف إبراز المواهب القرآنية المتميزة واكتشاف الأصوات الواعدة في فنون التلاوة.

اكتشاف المواهب القرآنية وإحياء مدرسة التلاوة المصرية

ويستهدف برنامج «دولة التلاوة» اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده، من خلال المنافسة في فرعي الترتيل والتجويد، بما يسهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله، والحفاظ على ريادة مصر في فنون التلاوة القرآنية.

مليونا جنيه جوائز «دولة التلاوة».. ومصحف كامل بصوت الفائزين

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج مليوني جنيه، بواقع مليون جنيه للفائز بالمركز الأول في فرع الترتيل، ومليون جنيه للفائز بالمركز الأول في فرع التجويد.

ولا تقتصر المكافآت على الجوائز المالية، إذ تشمل تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوت الفائزين، وإذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم، بما يمنح المواهب الفائزة فرصة للوصول إلى جمهور أوسع وإبراز أصواتها في خدمة كتاب الله.

مواعيد عرض برنامج دولة التلاوة على القنوات الفضائية

وتُعرض حلقات برنامج «دولة التلاوة» في تمام الساعة التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، إلى جانب منصة «WATCH IT».

وأكدت وزارة الأوقاف أن البرنامج يأتي في إطار جهودها لاكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، والمساهمة في بناء الإنسان، وتعزيز مكانة القرآن الكريم في المجتمع، ونشر ثقافة التلاوة المتقنة والتدبر والعمل بآياته.