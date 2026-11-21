احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 09:29 مساءً -

أدلى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، التي انطلقت اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً، لاختيار شاغلي 18 مقعدًا بالمكتب التنفيذي، بمشاركة أعضاء الهيئة العليا أصحاب الحق في الانتخاب، وفقًا للضوابط التي أقرتها اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر لاختيار كل من: السكرتير العام، و5 نواب لرئيس الحزب، و6 مساعدين للسكرتير العام، وأمين الصندوق، وأمين الصندوق المساعد، و4 أعضاء بالمكتب التنفيذي، بالإضافة إلى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، فيما يتولى رئيس الحزب رئاسة المكتب التنفيذي بحكم منصبه.

وتشرف على العملية الانتخابية لجنة برئاسة المستشار أشرف عيسى، وعضوية المستشار بهجت الحسامي والمستشار محمد السحيمي، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الحزب رقم 291 لسنة 2026.

وأكدت اللجنة المشرفة أن التصويت يقتصر على أعضاء الهيئة العليا الحاضرين بشخصهم، ولا يجوز التصويت بالتوكيل أو التفويض، مع أحقية رئيس الحزب في الإدلاء بصوت واحد باعتباره رئيسًا للهيئة العليا وعضوًا بها.

وتتولى اللجنة الإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع وفرز الأصوات، ومطابقة أوراق التصويت مع كشوف الحضور، على أن تُعلن النتائج النهائية فور الانتهاء من الفرز وتُثبت تفصيلًا في محاضر رسمية تُسلم إلى الجهة المختصة بالحزب؛ وذلك لضمان الحياد والمساواة بين المرشحين والحفاظ على سرية اختيار أعضاء الهيئة العليا.