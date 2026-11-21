74736 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 74 ألفا و736 شهيدا، و176 ألفا و194 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية جثامين 9 شهدا، بالإضافة إلى 55 مصابا.

وأوضحت أن إحصائية ضحايا العدوان ارتفعت، منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 1671 شهيدا، بالإضافة إلى 6062 مصابا، فيما تم انتشال جثمان 851 شهيدا من تحت أنقاض البنايات التي دمرها الاحتلال.

وأشارت إلى أنه تم إضافة 12 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، وذلك منذ آخر إضافة للإحصائية في 14 نوفمبر الجاري.

يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر من العام الماضي، لكن قوات الاحتلال تواصل خرقه من خلال شن المزيد من الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق القطاع.