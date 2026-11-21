احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أننا نعيش فى لحظة دولية بالغة الدقة، تتسارع فيها التطورات والتحولات الجيوسياسية، وتتداخل فيها الأزمات الإقليمية والدولية، بما لها من تداعيات.

تطال جميع الدول على نحو متزايد، وتتحمل قارتنا الإفريقية؛ نصيبا مضاعفا من تداعيات هذا المشهد الدولى المضطرب، فمن ناحية؛ تواجه إفريقيا أزمات ونزاعات تهدد السـلم والاسـتقرار، وتقوض مسـارات التنميـة، ومن ناحية أخرى؛ تتأثر القارة بشدة بتداعيات الصراعات الدولية، بما فى ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، وتزايد أعباء الديون.

وقال فخامة الرئيس السيسى- فى كلمته التى ألقاها خلال السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين- :"ومن هنا؛ تتعاظم أهمية انعقاد النسخة السادسة من منتدى أسوان، لمناقشة دور إفريقيا الفاعل، فى مواجهة التحديات المتشابكة والاضطرابات، التى تعم المشهد الدولى".