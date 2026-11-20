الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس الماضي، تحت ضغط قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3607.47 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل سبتمبر 2025.
وعلى مدار الأسبوع، تراجع المعدن النفيس بنحو 7 بالمئة، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس الماضي، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 2.1 بالمئة إلى 3608.60 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 42.74 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1343.47 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.1 بالمئة إلى 908.04 دولارات، وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
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