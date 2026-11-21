العدو يشن 5500 غارة منذ بدء التصعيدأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 71 غارةً جويةً وصاروخًا.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في محافظات البيضاء وعمران وحجة وصعدة ولحج وتعز والجوف ومأرب وذلك من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من جيزان، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت خمسة آلاف و500 غارة جوية وصاروخ.