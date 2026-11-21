اعتداءات إسرائيلية متواصلة على لبنانواصل الجيش الإسرائيلي، اليوم، اعتداءاته على المدن والبلدات في جنوب لبنان، دون تسجيل ضحايا.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار، للمرة الثالثة، على بلدة "حداثا"، فيما شهدت بلدة "الخيام" عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة، تزامناً مع سماع دويّ انفجارات.

كما تعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي "زوطر الشرقية" و"ميفدون" لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، فيما جرى استهداف محيط مرتفع "علي الطاهر" عند أطراف "النبطية الفوقا" بقصف مدفعي.

يذكر أن لبنان والكيان الإسرائيلي وقعا، في 26 يونيو الماضي، اتفاقًا إطاريًا بوساطة أمريكية، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب مقابل انتشار للجيش فيها لتوليه المسؤولية الأمنية.