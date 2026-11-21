ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط، اليوم، في ظل تجدد المخاوف من احتمال تجدد التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، بما يعادل نسبة 0.64 بالمئة، إلى 92.57 دولار للبرميل عند التسوية.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (تسليم ديسمبر) 77 سنتا، أي بنسبة 0.93 بالمئة، إلى 83.98 دولار للبرميل.
ويتجه خام برنت لتسجيل انخفاض يقارب أربعة بالمئة خلال الأسبوع، في حين يتجه عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر إلى انخفاض أسبوعي في حدود خمسة بالمئة، وذلك مع تزايد توقعات وجود فائض في المعروض.
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