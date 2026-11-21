فلكي يمني يحذّر من موجة صقيع في هذا الموعدكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن موجة صقيع متوقعة في معظم المناطق اليمنية بدايةً من يوم غدٍ الأحد وحتى الخميس المقبل.

وتوقع الشوافي أجواء باردة على معظم المرتفعات والهضاب الداخلية وقد تكون المحسوسة شديدة البرودة على بعض المناطق موجه التنبيه لجميع المواطنين.

كما أوضح الفلكي اليمني بان موجة الصقيع تتزامن مع امطار متفرقة في بعض من المناطق الآخرى من أرخبيل سقطرى واجزاء من السواحل الشرقية وكذلك على اجزاء من تهامة ومن المرتفعات الجبلية المحاذية.

وفيما يخص المزارعين، أوردّ الشوافي تفصيلاً خاصاً بهم موضحاً ان وجود الامطار قد يحد أو يخفف شدة الصقيع على المزروعات في معظم المناطق المتاثرة بالرياح الغربية الدافئة والرطبة وقد تشهد تلك المناطق نشاط رياح او وجود غطاء سحابي ليلا.

مستدركاً التنبية للمزارعين في بعض المناطق بان شدة الصقيع سوف تكون في المستوى الثاني (متوسط الشدة) في حال كانت الرياح ساكنه والسماء صافية ليلا.