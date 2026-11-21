احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 11:25 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، و​يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية السبت 21 نوفمبر

​شبورة مائية من (4: 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.

​فرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى السبت 21 نوفمبر

القاهرة

​العظمى 28

​الصغرى 17

​الإسكندرية

​العظمى 26

​الصغرى 17

​الإسماعيلية

​العظمى 29

​الصغرى 16

​مطروح

​العظمى 25

​الصغرى 17

​شرم الشيخ

​العظمى 31

​الصغرى 22

​أسوان

​العظمى 33

​الصغرى 16