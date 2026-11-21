احتفلت النجمة رانيا فريد شوقي بحفل زفاف ابنتها فريدة، ابنة مصمم الاستعراضات عاطف عوض، على عريسها وليد بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام.

وحرص على مشاركة رانيا فريد شوقي فرحتها مجموعة من النجوم ومنهم ليلى علوي، إلهام شاهين، محمد رياض، أشرف زكي، روجينا، ماجدة زكي، نبيلة عبيد، دنيا عبد العزيز، إيمان الحصري، محمد جمعة وغيرهم، وشاركت الإعلامية بوسي شلبي الصور مع متابعيها.

وكان آخر أعمال رانيا فريد شوقي ظهورها ضيفة شرف في مسلسل "حسبة عمري" وعرض في رمضان 2025 وتكون من 15 حلقة.

مسلسل "حسبة عمري" من بطولة روجينا، محمد رضوان، وعمرو عبد الجليل، وعلي الطيب، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عز، وإخراج مي ممدوح.

كما شاركت رانيا فريد شوقي في مسلسل "الأميرة: ضل حيطة" .

مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة: ياسمين صبري، ونيقولا معوض، ووفاء عامر، وعابد عناني، وهند عبد الحليم، ومها نصار، وهاله فاخر، وهاجر عفيفي، وعزت زين، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.