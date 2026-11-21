أسدل الستار على فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء الجمعة 20 نوفمبر.

وعلى السجادة الحمراء في دار الأوبرا المصرية تألق النجوم خلال حفل ختام المهرجان.

مجموعة من الفنانات اخترن اللون الاسود لإطلالاتهن مع تصميمات مختلفة.

الفنانة إلهام شاهين اختارت فستانا فضفاضا مع أكمام واسعة.

أما الفنانة نسرين طافش ظهرت بفستان طويل وضيق بأكمام طويلة مكشوف الكتفين.

وكذلك اختارت لقاء الخميسي فستانا طويلا لامعا بأكمام طويلة مكشوف الكتفين.

وظهرت غادة إبراهيم على السجادة الحمراء بفستان أسود طويل مرصع بكريستال الشواروفسكي، ومزين بأكمام شفافة، من تصميم مصمم الأزياء بهيج حسين، في إطلالة جمعت بين الأناقة والطابع الكلاسيكي.

واختارت إلهام عبد البديع فستانا مكشوف الكتفين مع فتحة جانبية.

أقيمت الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان، الذي انطلقت دورته الأولى عام 1976، ليواصل مسيرته باعتباره أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

حظيت الدورة السابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمشاركة لافتة لأبرز الأفلام العربية والعالمية، وتخللتها سلسلة من الندوات والورش الفنية التي استقطبت نخبة من صناع السينما حول العالم، في تظاهرة فنية رسّخت ريادة المهرجان ومكانته البارزة على الساحة الدولية.

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحمل اعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) ضمن مهرجانات الفئة «أ»، وهو المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الذي يتمتع بهذا التصنيف. ويجمع المهرجان بين عرض الأعمال السينمائية من مختلف أنحاء العالم والاحتفاء بصناعها، وبين الأنشطة المهنية وبرامج دعم الصناعة، وفي مقدمتها «أيام القاهرة لصناعة السينما». وتُقام دورته الـ47 بعد خمسين عامًا على تأسيسه.