في يومهم العالمي.. من لأطفال اليمن؟أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن أكثرَ مِن عشرة آلاف طفل وطفلة استشهدوا، وجرح أكثر من خمسة آلاف و625 آخرين، بالإضافة إلى استشهاد 830 ألف طفل جراء سوء التغذية وأمراض مزمنة جراء الحصار المفروض على اليمن منذ مارس 2015م من قبل العدو السعودي.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها باليوم العالمي للطفل، أن حماية حقوق الأطفال ليست شعارات موسمية تُرفع في قاعات الأمم المتحدة، بل هي التزام قانوني دولي لا يقبل الانتقائية ولا التمييز ولا ازدواجية المعايير.

وطالبت بضمان المساءلة القانونية لكل المسؤولين عن قتل الأطفال وإصابتهم واستهداف المنشآت المدنية والتعليمية والصحية، وعدم السماح بإفلات أي طرف من العقاب، وتوفير التعويضات الكاملة وجبر الضرر للضحايا وأسرهم.

ودعت إلى تفعيل آليات دولية مستقلة لرصد وتوثيق الانتهاكات وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات، وتوفير برامج الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية العاجلة للأطفال المتضررين من العدوان على اليمن، وإنهاء ازدواجية المعايير الدولية، وضمان تطبيق اتفاقية حقوق الطفل على أطفال اليمن كما تُطبق على غيرهم، دون استثناء أو تمييز.

وقال البيان "في اليوم العالمي للطفل، الذي يرفع العالم فيه شعار "يومي، حقوقي، مستقبلي" نصرخ في وجه العالم كله: أي يوم؟ وأي حقوق؟ وأي مستقبل لأطفال اليمن؟، هم لا يعرفون يومًا بلا قصف، ولا حقوقًا بلا انتهاك، ولا مستقبلًا بلا دماء ودمار وجوع".

وأضاف "في هذا اليوم الصارخ، نضع العالم أمام الحقيقة المرة: أطفال اليمن قُتلوا، وشُوّهوا، ويُتّموا، وجُوّعوا، وحُرموا من المدارس والمستشفيات والبيوت، على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أن تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، وثّقت أن التحالف بقيادة السعودية، مسؤول عن نسبة كبيرة من قتل الأطفال وإصابتهم خلال سنوات العدوان، من خلال الغارات الجوية التي استهدفت المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق وحافلات الأطفال والمنشآت المدنية.

وتابع البيان :"أطفال اليمن لم يموتوا بالصدفة، لقد ماتوا بغارات متعمدة، وهم في بيوتهم، ومدارسهم، وفي طرقهم، وأسواقهم، ماتوا وهم يلعبون، ويدرسون، وهم نائمون".

واستنكرت الهيئة، بأشد العبارات قصور المواقف الدولية، وصمت الأمم المتحدة، واستمرار التعامل الانتقائي مع دماء أطفال اليمن، بما يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل، ومع كل القوانين الدولية والإنسانية والأخلاقية.

وتساءلت "أين هي اتفاقية حقوق الطفل من أطفال اليمن؟، أين هي الأمم المتحدة من أطفال اليمن؟، أين هو الضمير الإنساني من أطفال اليمن؟".

وحمّلت هيئة حقوق الإنسان، النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي نفذتها قواته وقوات التحالف الذي يقوده، مؤكدةً أن تلك الجرائم هي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم.

وأردفت "إن شعار "يومي، حقوقي، مستقبلي" يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولية واضحة وصارخة: إما أن تحموا أطفال اليمن وتحاسبوا قتلتهم، أو أنكم شركاء في الجريمة".

وأكدت الهيئة أن "حقوق أطفال اليمن ليست شعارات موسمية، بل دماء، ودموع، وأشلاء، ويتم، وجوع، وأحلام مكسورة، تستوجب الحماية والإنصاف والمساءلة، أطفال اليمن لهم يوم، ولهم حقوق، ولهم مستقبل، ولن نسمح للعالم أن يسرقه منهم".