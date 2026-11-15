التحالف: اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون بمكة المكرمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 06:10 مساءً - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة مكة المكرمة أطلقتهما جماعة الحوثي.

اعتراض وتدمير صاروخين فى الرياض

ومن جانب آخر؛ أعلن " تحالف دعم الشرعية في اليمن "، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من قبل الحوثيين باتجاه الرياض؛ وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي ؛ إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض.

كما تم تدمير مسيرة حوثية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية في المملكة .