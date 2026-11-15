الخارجية الإيرانية : عراقجى يجرى محادثات فى عُمان الثلاثاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 06:10 مساءً - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائى، أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور سلطنة عُمان الثلاثاء المقبل ؛لإجراء محادثات مع نظيره العماني بدر البوسعيدي.

تأتى زيارة عراقجى إلى سلطنة عُمان في وقت تشهد المنطقة ارتفاعا في منسوب التوتر مع الجمود الذى يشهده مسار التفاوض بين إيران وأمريكا ؛ وسط ترجيحات بعودة المواجهات العسكرية مقابل تسارع جهود الوساطة لاحتواء التصعيد.

قاليباف : منفتحون على التفاوض ولكن !

من جانبه، جدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف موقف بلاده المرحب بالتفاوض قائلًا منفتحون نحو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة إذا قبلت واشنطن الشروط المنطقية الإيرانية.

وأضاف قاليباف: لا يهمنا على الإطلاق ما إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في التفاوض أم في خوض حرب؛ مشيرا الى ان إيران لن تبقى في حالة "لا حرب ولا سلم".

وشدد قاليباف فى الوقت نفسه على أنه إذا ارتكب الأمريكيون خطأ هذه المرة، فإن القوات المسلحة الإيرانية هي التي ستحدد جغرافية المعركة.

الحرس الثورى يستهدف قاعدة فى البحرين بـ 6 مسيرات

من جهة ثانية أعلن الحرس الثورى الإيراني استهداف رادار أمريكي في قاعدة الرفاع للمروحيات في البحرين بست طائرات مسيرة؛ مشددا على أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي عدوان أمريكي سيقابل برد أشد وأكثر صرامة، وأي اعتداء سيكون له رد صعب ومدروس.

وأكد الحرس الثورى، أن أمريكا فشلت في تمرير النفط عبر مضيق هرمز، وتحاول صرف الأنظار بإجراءات صغيرة وعشوائية".

وشدد على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا وعلى السفن الراغبة فى المرور عبر مياهه التنسيق مع إيران فقط.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الحرس الثورى استهداف رادار أمريكى فى البحرين وهو ما نفته سنتكوم لاحقًا مشيرة الى أن قواتها أسقطت مسيرتين هجوميتين أطلقهما الحرس الثوري باتجاه البحرين.